So gut gelaunt, so ansteckend heiter, so fröhlich wie am vergangenen Wochenende habe ich meine Heimatstadt Chemnitz noch nicht erlebt. Da feierten zehntausende Chemnitzer mit Gästen aus aller Welt den Beginn des Kulturhauptstadtjahres als wären es die Oscars. Und streng genommen ist es genau das: Chemnitz steht jetzt auf der großen Bühne, hat die Hauptrolle und die Regie in einem Stück, das zeigen soll, was Kultur schaffen kann, wenn die Zeiten rau sind.