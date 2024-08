Es ist eine Groß-Kontrolle, die diesen Namen auch tatsächlich verdient: Rund 80 Beamte der Polizeidirektion Chemnitz sind seit dem frühen Donnerstagvormittag stadtauswärts an der Leipziger Straße im Einsatz. Und schon in den ersten Stunden erfolgreich. "Wir haben bislang vier Fahrzeugführer festgestellt, die unter Drogeneinfluss standen, in einem Fall sogar in Kombination mit Alkohol", berichtet die Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz, Jana Ulbricht.