In Chemnitz sind sachsenweit die meisten Menschen von Migräne-Kopfschmerzen betroffen. Das teilte die Barmer Sachsen mit. Ihrer Auswertung zufolge leiden in Chemnitz 38 von 1.000 Einwohnern unter dieser besonderen Art des Kopfschmerzes. Im Erzgebirgskreis gab es mit 28 von 1.000 Einwohnern die wenigsten Migräne-Diagnosen in Sachsen. Die regionalen Unterschiede seien medizinisch nicht erklärbar, so die Barmer. Weitere Untersuchungen seien nötig, um die Gründe dafür zu finden.