Nach dem Brand im ehemaligen Gasthof Ehrenberg in Kriebstein im Landkreis Mittelsachsen ermittelt die Polizei wegen fahrlässigen Umgangs mit einem elektrischen Baugerät. Wie die Behörde weiter mitteilte, wird der Sachschaden auf eine hohe sechsstellige Summe beziffert. Nach ersten Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte am Sonnabend gegen 20 Uhr alarmiert. In der Lochmühlenstraße habe der gesamte Dachstuhl in Flammen gestanden. Insgesamt seien rund 65 Feuerwehrleute vor Ort gewesen.