Den vergangenen Freitag wird Andreas Schmieder vom Chemnitzer Verein zur Förderung der Solidarität, Demokratie und Bildung wohl nicht so schnell vergessen: "Ich war gerade bei einer Geburtstagsfeier, als ich einen Anruf bekam, dass die von unserem Verein in der Adelsberger Jugendherberge untergebrachten 41 Flüchtlinge aus der Ukraine abgeholt werden sollen", erinnert sich Schmieder. Als er wenig später mit der Stadt telefoniert und daraufhin seine E-Mails abruft, hat er Gewissheit: "Dort wurde 15:18 Uhr angekündigt, dass 15:30 Uhr ein Bus kommt, um die Flüchtlinge in die Flüchtlingsunterkünfte in der Altendorfer und der Reichenhainer Straße zu bringen." Auf dem Gelände der Jugendherberge in Chemnitz-Adelsberg haben die Geflüchteten aus der Ukraine vorerst ein neues Zuhause gefunden. Bildrechte: DBD e.V.

Hintergrund: Der Verein hatte Alarm geschlagen, weil er mangels Geld die seit März betreuten 41 Geflüchteten am 9. Mai auf die Straße setzen müsse. "Da hat man unseren Hilferuf irgendwie missverstanden", wundert sich Schmieder. Laut eigenen Angaben bezahlt der Verein bisher pro Person 300 Euro im Monat, um die Menschen unterzubringen. Das ehrenamtliche Team um Andreas Schmieder möchte das auch gern weiterhin tun, benötigt dafür aber Geld von der Stadt. Die entsprechenden Verhandlungen haben laut Schmieder aber bisher keine Ergebnisse gebracht. Aus der Jugendherberge wollen die Geflüchteten nur ausziehen, wenn sie tatsächlich eine eigene Wohnung bekommen. Bildrechte: DBD e.V.

Auf Anfrage von MDR SACHSEN teilte die Stadt Chemnitz mit, dass sie für die in der Adelsberger Jugendherberge untergebrachten Geflüchteten sofort mindestens 40 möblierte Wohnungen zur Verfügung stellen kann. Hinzu kämen Angebote von Genossenschaften und privaten Anbietern, hieß es.

Die Stadt übernimmt jetzt bereits für die Bewohner der Jugendherberge, die Sozialleistungen beantragt haben, die Kosten gemäß der gesetzlichen Regelungen. Dass diese Kosten nicht die Forderungen des Vereins decken, liegt nicht an der Stadt. Sprecher Stadt Chemnitz

"Ich habe die Stadt diesbezüglich angeschrieben und nach den erwähnten Wohnungen gefragt, aber keine Antwort erhalten. Stattdessen stand am Freitag auf einmal der Bus vor der Tür", ärgert sich Vereinschef Schmieder. Eine Rolle spielt bei dem Streit um die Unterbringung vor allem das Geld. So teilte die Stadt Chemnitz mit, dass sie bereits jetzt für die Bewohner der Jugendherberge, welche Sozialleistungen beantragt haben, die sogenannten Kosten der Unterbringung übernimmt. Das sind Unterbringungskosten wie sie beispielsweise auch für Hartz IV-Empfänger gezahlt werden. "Dass diese Kosten nicht die Forderungen des Vereins decken, liegt nicht an der Stadt", teilte ein Sprecher mit. Blick in den Speisesaal der Jugendherberge. Bildrechte: DBD e.V.

Andreas Schmieder will dieses Argument nicht gelten lassen. "Die Kosten der Unterkunft sind für Menschen gedacht, die bereits eine Wohnung haben. In einer Gemeinschaftsunterkunft wie einer Jugendherberge, wo sie sich gegenwärtig befinden, sind sie potenziell von Obdachlosigkeit bedroht. In diesem Fall kommt die Regelung für Notunterkünfte zur Anwendung, wofür monatlich 390 Euro pro Person zur Verfügung stehen", bekräftigt Schmieder, der auch auf Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz verweist, wonach der Bund die Kosten für Geflüchtete aus der Ukraine ohnehin komplett übernimmt und es für Chemnitz somit nur ein Durchlaufposten wäre.

Ich kann nicht verstehen, dass man Leute, die aus einem Kriegsgebiet geflohen sind, in eine Situation bringt, wo sie innerhalb von zwölf Minuten ihre Koffer packen sollen. Andreas Schmieder Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Solidarität, Demokratie und Bildung Chemnitz