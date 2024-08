Ein Mann aus Chemnitz soll sich an einer Elfjährigen aus Coburg in Oberfranken vergangen haben. Wie die Staatsanwaltschaft in Coburg mitteilte, sitzt der 44-Jährige seit seiner Festnahme in der Untersuchungshaft. Gegen den Mann bestehe der Verdacht eines Sexualdelikts. Demnach soll er das Mädchen mit einer falschen Idendität über einen Internetdienst kennengelernt und zu einem Treffen in Coburg überredet haben. Dort sei es zu sexuellen Handlungen gekommen.