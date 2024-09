Im Chemnitzer Lutherviertel ist am Dienstagmorgen laut Polizei ein handfester Streit tödlich geendet. Die Beamten fanden einen schwerstverletzten Mann vor. Der 44-Jährige starb trotz einer Not-OP an seinen Verletzungen. Als dringend tatverdächtig gilt eine 47 Jahre alte Frau, die betrunken im Treppenhaus festgenommen wurde. Die Frau sitze mittlerweile in Untersuchungshaft.