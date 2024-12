Neben Kunstausstellungen, Konzerten und Workshops hinterlässt das Eventjahr in Chemnitz auch bauliche Spuren. Denn es sind 30 Interventionsflächen festgelegt worden, also Bereiche, in denen für Bauprojekte 30 Millionen Euro bereitstanden. Zu den Geldern erwartete die Stadt weitere Fachfördermittel von nochmals 30 Millionen Euro. Und das wurde und wird für Chemnitz damit gebaut (Beispiele, keine vollständige Liste):