Das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz wird am 18. Januar 2025 mit mehreren Events eröffnet. Das teilte das Organisationsteam am Donnerstag mit. Neben einem Festakt im Opernhaus soll es mehrere Musikveranstaltungen im Stadtgebiet und eine große Kunstaktion mit Freiwilligen geben. Das Event soll den Stolz auf die Ernennung, der ein wenig eingeschlafen sei, in der sächsischen Metropole wieder aufwecken, wie der Dramaturg und Regisseur der Eröffnung, Lars-Ole Walburg, MDR KULTUR sagte.