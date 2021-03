Chemnitz treibt die Vorbereitungen für das Kulturhauptstadtjahr 2025 voran. Der Stadtrat habe die Gründung der Gesellschaft für das Ereignis beschlossen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die GmbH soll unter anderem das Programm organisieren und umsetzen, Gelder einwerben sowie Strukturen für Bürgerbeteiligung schaffen. Bis Jahresende soll die GmbH ihre Arbeit aufnehmen. Ein noch gründender Strategieausschuss soll den Stadtrat regelmäßig über den Fortschritt informieren.

Insgesamt plant die Stadt Chemnitz mit einem Etat von rund 90 Millionen Euro. 25 Millionen stammen vom Bund, 20 Millionen vom Freistaat Sachsen und 30 Millionen Euro will die Stadt selbst tragen. Dazu kommen Gelder der EU, aus der Region sowie weitere Mittel aus Sponsoring und Ticketverkauf.

Insgesamt 60 Millionen Euro aus dem Etat sollen laut Stadtverwaltung für die neugegründete GmbH genutzt werden. Der Rest werde in Infrastrukturprojekte wie die Stadt am Fluss, den Garagencampus oder die Stadtwirtschaft und weitere öffentliche Plätze gesteckt, so die Stadt.