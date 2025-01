Holger Kirsch aus Chemnitz hat einen speziellen Kontrast in seiner Heimatstadt festgestellt. "Diejenigen, die mit dem Kulturhauptstadtjahr zu tun haben und sich einsetzen, sind euphorisch. Ein Gegenpol zum Geraune und Gemurmel in der Stadtgesellschaft, wo immer noch viele fragen: Was soll das?" Der 58-Jährige macht beim Freiwilligenprogramm mit und will Gästen helfen, sich zu orientieren. Dass er "nur ein bisschen Englisch" spricht, stört ihn nicht.