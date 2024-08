Es ist ein schöner, sonniger Morgen als die Buchhändlerin Katja Lücke und die Fotografin Maria Sturm im Garagenkomplex am Harthweg in Chemnitz aufeinandertreffen. Lücke verstaut hier in ihrer Garage unter anderem Tische und Bänke. Diese benötigt sie nur in der Vorweihnachtszeit, um damit zwei Pop-Up Stores in Freiberg und Mittweida zu bestücken. Kurz vor Weihnachten werden die meisten Bücher verkauft, sagt sie lächelnd und lässt sich von Sturm mit ihrer Garage ablichten.