In der Chemnitzer Innenstadt sorgt seit Montagnachmittag ein auffälliger Schriftzug für Rätselraten. An der Stadthalle wurde mit einem Kran eine große Leucht-Reklame hochgezogen. Darauf steht "Sterben in Karl-Marx-Stadt" mit einem Kreuz und einem Countdown. Laut Stadthallen-Chef Ralf Schulze handelt es sich um die Kunstaktion eines anonymen Künstlerkollektivs.