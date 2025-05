In Chemnitz hat es am Abend ein spontanes Konzert der Chemnitzer Band Kraftklub gegeben. Mit dem Auftritt kündigte die Gruppe auch ein neues Album mit dem Titel "Sterben in Karl-Marx-Stadt" sowie eine Tour im kommenden Jahr an. In den vergangenen Tagen hatten sich die Hinweise auf das Konzert verdichtet. Bereits am Dienstag hatte ein Kran ein riesiges Schild mit der Aufschrift "Sterben in Karl-Marx-Stadt" über der Stadthalle für Aufsehen gesorgt. Stadthallen-Chef Ralf Schulze beschrieb die Aktion da noch mit einer "Kunstaktion eines anonymen Künstlerkollektivs".