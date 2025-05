Nach Erkenntnissen der Integrierten Ermittlungseinheit Sachsen (INES) wurden die illegalen Einnahmen in Millionenhöhe unter anderem in den Betrieb eines Pferdehofs und die Zucht von Sportpferden in Chemnitz investiert. Die Ehefrau des Hauptbeschuldigten soll aktiv an der Verschleierung der Gelder beteiligt gewesen sein.