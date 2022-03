Mittelsachsens Landrat Matthias Damm hat sich mit einem Brief zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gewandt. Dazu haben ihn zahlreiche Schreiben aus der Bevölkerung, von Unternehmen und Verbänden bewogen.

Gleichlautender Tenor der Briefe war demnach die Aufforderung an Damm, die Umsetzung des Gesetzes auszusetzen. Da er jedoch keine rechtliche Handhabe zur Aussetzung eines Bundesgesetzes habe, wären die Schreiben direkt an das Gesundheitsministerium nach Berlin weitergeleitet worden, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes weiter.

Landrat verweist auf schwierige Personalsituation

In dem Schreiben an den Bundesgesundheitsminister verweist Damm auf geänderte Erkenntnisse der Wissenschaft in Bezug auf die Corona-Infektion hin. "Der wesentliche Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften besteht nach meiner Auffassung darin, dass die geimpfte Person im Unterschied zu ungeimpften Personen besser geschützt ist vor schweren Verläufen."

Dies sei bei Einführung der Impfpflicht gar nicht Intention des Gesetzgebers gewesen. "Hier lag noch die Annahme zugrunde, dass die geimpfte Person eine andere Person nicht oder deutlich seltener anstecken kann. Dies alles ist bekannt und wird von der Hauptmeinung der Sachverständigen getragen", so der Landrat in seinem Schreiben.

Wir müssten ein bürokratisches Monster umsetzen mit einem hohen Personalaufwand. Das Personal haben wir nicht. Matthias Damm Landrat Mittelsachsen

Außerdem verwies er in dem Brief auf ein Schreiben des Sächsischen Landkreistages von Anfang Februar. Darin sei bereits auf die schwierige personelle Situation im medizinischen und pflegerischen Bereich hingewiesen worden. Matthias Damm erklärt den zu erwartenden Arbeitsaufwand. "Es sind ungefähr 5.000 bis 6.000 Fälle, die wir zu bearbeiten hätten. Das würde auch einen riesigen Zeitaufwand bei der Bearbeitung bedeuten." Daher wären Entscheidungen frühestens im Juli oder August möglich. In Mittelsachsen rechnet man mit etwa 6.000 Verfahren gegen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Pflegeberufen wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Bildrechte: dpa

Außerdem schließe er nicht aus, zusätzlich Verbände oder Aufsichtsbehörden in diese Verfahren einbeziehen zu müssen, schreibt Damm weiter. Dies sei zur Zeit, insbesondere im Hinblick auf die erheblichen Aufwendungen bei der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine, personell nicht zu leisten, sagte Damm. "Wir müssten ein bürokratisches Monster umsetzen mit einem hohen Personalaufwand. Das Personal haben wir nicht."

Ich denke, es sollte so viel Vernunft und Realitätssinn in der Welt sein, dass man Gesetze, die sich im Nachgang als wirkungslos herausgestellt haben, zu ändern, auszusetzen, aufzuheben oder anzupassen. Das wäre der Sache dienlich. Matthias Damm Landrat Mittelsachsen

Die vorhandenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen würden zur Bewältigung der Ukraine-Krise gebraucht. Dort sei viel mehr humanitäre Arbeit zu leisten. "Ich stehe vor der Entscheidung, entweder das eine oder das andere umzusetzen. Beides zusammen geht nicht", sagte Damm. Trotzdem sei er in der Pflicht, Gesetze umzusetzen. "Ich denke, es sollte so viel Vernunft und Realitätssinn in der Welt sein, dass man Gesetze, die sich im Nachgang als wirkungslos herausgestellt haben, zu ändern, auszusetzen, aufzuheben oder anzupassen."

Abschließend lud der Landrat Bundesgesundheitsminister Lauterbach nach Mittelsachsen ein, damit sich dieser vor Ort über die Lage informieren könne.