In Sachsen fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Und das in allen Schularten. Ute Schnabel ist Vorsitzende des sächsischen Verbands Sonderpädagogik und leitet eine Förderschule in Brand-Erbisdorf bei Freiberg. Sie sagt: "Das ist tatsächlich die Schulart, die den meisten Lehrerbedarf hat und das schon seit über 30 Jahren."

Förderschulleiterin fehlt jede fünfte Stelle

An ihrer Förderschule sind derzeit vier von neunzehn Stellen unbesetzt, nur eine davon coronabedingt. Unterrichtsausfall kann es trotzdem nicht geben, denn die Kinder mit dem Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung können nicht einfach in Stillbeschäftigung geschickt werden. Und auf dem Land fährt eben der Schulbus und zwar erst nach Unterrichtsende. "Das heißt, ich muss die Zeit zwischendurch mit Unterricht irgendwie abdecken, ob ich Personal habe oder nicht", sagt Schnabel. Das funktioniere nur, weil Kolleginnen ihre Arbeitsverträge aufgestockt hätten. Oder weil sie auch andere Fächer unterrichten würden als ihre eigenen. Außerdem fingen Erzieherinnen und Heilpädagogen, die neben den Lehrerinnen an der Schule arbeiten, Ausfallstunden in Musik und Kunsterziehung auf.

Kaum noch Inklusionsbetreuung