Ein 30 Jahre alter Mann aus dem Vogtland soll mehrere junge Frauen in Südwestsachsen um Geld und Liebe betrogen haben. Über Dating-Portale und via Facebook habe er unter falschem Namen Kontakt zu den Frauen im Vogtlandkreis und im Kreis Zwickau aufgebaut und sich mit ihnen verabredet, teilte die Polizeidirektion Zwickau mit. Dann habe er sie überredet, ihm Geld zu leihen. Eine der Frauen soll dazu sogar einen Kredit aufgenommen haben. Nach bisherigen Ermittlungen geht es um insgesamt rund 80.000 Euro, die er so ergaunert haben soll.