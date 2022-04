Kriminalität Explosionsgefahr in Chemnitz - LKA ermittelt

Das Landeskriminalamt hat in Chemnitz gefährliche Chemikalien entdeckt und sichergestellt. Es handelt sich um verschiedene, hochexplosive Substanzen die an mehreren Orten in der Stadt gelagert waren. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit einem Brand vor wenigen Tagen in der Stadt.