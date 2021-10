Daraufhin warf der junge Mann zunächst mit einer Bierflasche nach dem Mitarbeiter und traf ihn am Rücken. Zudem biss er in den Arm des 24-Jährigen und versuchte, ihn mit einer Bratpfanne zu schlagen, verfehlte ihn aber. Der Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen und musste zum Arzt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

In der Vergangenheit kam es immer wieder mal zu Auseinandersetzungen im Streit um die Einhaltung der Maskenpflicht. Zuletzt war ein Streit an einer Tankstelle in Rheinland-Pfalz derart eskaliert, dass der Kunde der Tankstelle den Kassierer erschoss. In einem Getränkemarkt in Thüringen griff ein 69-Jähriger vor etwa zwei Wochen einen Mitarbeiter mit Pfefferspray an, weil er ihn auf seine fehlende Maske angesprochen hatte.