Weil ein ehemaliges Getreidesilo in Mittweida brennt, sind Flammen und meterhohe Rauchschwaden über der Stadt zu sehen. Laut Polizei Chemnitz ist der Brand in den ehemaligen Getreidespeichern seit 18 Uhr am Freitagabend bekannt. Einsatzkräfte und Feuerwehr seien am Einsatzort Dreiwerdenerweg im Südosten der Stadt. Angaben zu Verletzten lägen bislang nicht vor.