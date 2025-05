Der Tierpark Chemnitz vermeldet erstmals Nachwuchs bei den Anatolischen Kammmolchen. Dabei handelt sich vermutlich um die weltweit erste Nachzucht in einer zoologischen Einrichtung. Der Anatolische Kammmolch ist eine sehr seltene Art und ausschließlich im asiatischen Teil der Türkei beheimatet.

Der Anatolische Kammmolch wurde erst vor neun Jahren von Wissenschaftlern als eigene Art beschrieben. Davor wurde er zum Persischen Kammmolch bzw. zum Balkan-Kammmolch gezählt. Die spezielle Schwanzlurch-Art wird nach Aussagen des Tierparks weltweit nur in Chemnitz gezeigt.

Das Vivarium im Tierpark Chemnitz beheimatet knapp 80 verschiedene Amphibien-Arten. Darunter finden sich viele Raritäten und Arten, die nur selten in zoologischen Einrichtungen gezeigt werden oder nur noch selten in der Natur zu finden sind. Amphibien gelten als die am meisten bedrohte Wirbeltierklasse weltweit. Mit seinen regelmäßigen Nachzuchten leistet der Tierpark Chemnitz laut eigener Aussage einen wichtigen Beitrag zum Erhalt dieser Arten.