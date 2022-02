Nach dem Mord an einem türkischen Imbissbetreiber in Chemnitz ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Wie die Staatsanwaltschaft Chemnitz am Mittwoch bestätigte, wurde der Tatverdächtige in der Türkei gestellt. Der 48 Jahre alte Mann soll einen befreundeten Landsmann in Chemnitz getötet und zerstückelt haben. Die Leichenteile waren an der B 174 bei Gornau und an einer Straße in Weißbach gefunden worden.