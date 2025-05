Das Urteil zum Mord an einem Chemnitzer Kardiologen wird vorerst nicht in vollem Umfang rechtskräftig. Wie das Landgericht Chemnitz am Montag mitteilte, legte einer der drei Verurteilten Revision ein. Die Frist dafür laufe noch bis zu diesem Montag um Mitternacht. Ob die beiden anderen Verurteilten, darunter die Witwe des Arztes, ebenfalls das Urteil anfechten, konnte das Gericht vor Ablauf der Frist nicht sagen. Die Richter hatten in dem Prozess die Frau und zwei Komplizen zu lebenslanger Haft verurteilt.