Der Bund ist bereit, für das nationale Wasserstoffzentrum einen dreistelligen Millionenbetrag auszugeben. Insgesamt 1.000 Arbeitsplätze sollen entstehen. "Wir haben eine starke Forschungslandschaft, gerade hier an der TU Chemnitz", sagte Staatssekretärin Ines Fröhlich aus dem sächsischen Wirtschaftsministerium. Die Einrichtungen stünden unter anderem im Leipziger Raum mit Linde oder im Dresdner Raum mit Bosch in engem Kontakt. "Das sind große Firmen, die darauf setzen. Und wenn die darauf setzen und wir das unterstützen können, sind wir in einem guten gemeinsamen Boot", so Fröhlich.