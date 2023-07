Ein Unbekannter hat Besucher auf dem Gelände der Chemnitzer Synagoge gefilmt und antisemitisch beleidigt. Anschließend sei der Mann geflüchtet. Das teilte die Polizei am Sonnabend mit. Es werde wegen Volksverhetzung ermittelt. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall vom Freitag beobachtet haben und Angaben zum Täter machen können.

Die jüdische Gemeinde in Chemnitz hat derzeit rund 600 Mitglieder. Die Neue Synagoge steht seit 2002 in der Stollberger Straße in Chemnitz. Die Alte Synagoge auf dem Kaßberg wurde 1938 bei den Novemberpogromen von den Nationalsozialisten zerstört.