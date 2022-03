Für die Produktion "Spuk unterm Riesenrad" sucht die Oper Chemnitz noch Statistinnen und Statisten benötigt. Gesucht sind sowohl Männer und Frauen ab einem Alter von 18 Jahren als auch Kinder ab sechs Jahren. Interessierte sollten Spielfreude und Bewegungslust mitbringen und keine Scheu haben, auf einer Bühne vor Publikum aufzutreten, informierte die Oper. Das Stück hat am dem 13. Mai Premiere in Chemnitz.

Die Oper Chemnitz bringt das turbulent-komische Abenteuer erstmalig auf eine Musiktheaterbühne. Autor und Regisseur Thomas Winter will die kleinen und großen Zuschauenden auf eine Reise durch die bekannten Spielorte führen. Die musikalische Inszenierung von Oliver Ostermann mit Chorszenen und Balladen will der Gruselgeschichte eine ganz neue Facette hinzufügen, so der künstlerische Plan.

Die siebenteilige DDR-Gruselserie "Spuk unterm Riesenrad" von Claus Ulrich Wiesner und Günther Meyer hatte Ende der 1970er Jahre großen Erfolg in der DDR und erfreut sich auch heute noch in vielen Familien hoher Beliebtheit. In der Geschichte um die drei Geschwister Umbo, Tammi und Keks werden in einer Berliner Geisterbahn ein Riese, eine Hexe und das Rumpelstilzchen wieder zum Leben erweckt. Auf ihrer abenteuerlichen Flucht fliegen die Geister mit einem Staubsauger durch die DDR und landen auf Burg Falkenstein im Harz.