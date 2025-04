Friedensinitiativen, Parteien und Bürger haben sich am Karfreitag zum 36. Chemnitzer Ostermarsch versammelt. Laut Polizei haben 300 Menschen teilgenommen, 100 mehr als im Vorjahr. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Für Frieden, für Abrüstung, für eine Welt ohne Kriege". In den Redebeiträgen ging es um den Krieg in der Ukraine sowie den Nahost-Konflikt. Anschließend setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Die Route führte vom Neumarkt über die Straße der Nationen bis zum Schlossteich.