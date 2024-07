Die Polizei hat in den vergangenen Tagen insgesamt elf Wohnungen in Chemnitz, im Landkreis Mittelsachsen und im Erzgebirgskreis durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen zu Kinderpornografie, wie die Chemnitzer Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Insgesamt ermittle man gegen elf beschuldigte Männer im Alter von 22 bis 85 Jahren. Ihnen wird Verbreitung, Erwerb und Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen. Festnahmen gab es den Angaben zufolge keine.