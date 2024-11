In Chemnitz wurde die Polizei am Samstagfrüh um vier Uhr zum Karl-Marx-Denkmal gerufen. Wie die Behörde mitteilte, wurde in der Nähe des Monumentes ein Mann mit einer Stichverletzung gefunden. Der 29 Jahre alte Afghane sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort werde er intensivmedizinisch versorgt. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln demnach wegen des Verdachtes einer versuchten Tötung.