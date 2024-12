Nachdem am Wochenende in Chemnitz am Karl-Marx-Monument ein 29 Jahre alter Mann mit Stichverletzungen gefunden wurde, gibt es nun einen Tatverdächtigen. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 42 Jahre alten Mann. Er sei am Wochenende zur Fahndung ausgeschrieben worden und habe sich in Nordrhein-Westfalen der Polizei gestellt. Er werde nun nach Sachsen gebracht und soll hier einem Haftrichter vorgeführt werden.