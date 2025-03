Wenige Stunden nach dem Vorfall in Chemnitz gab es im rund 20 Kilometer entfernten Hohenstein-Ernstthal einen Einbruchsversuch bei einem Juwelier. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Mittwoch mitteilte, versuchten unbekannte Täter gegen 2 Uhr in der Nacht zum Mittwoch in das Geschäft am Külz-Platz zu gelangen. Die Schaufensterscheibe hielt dem Einbruchsversuch zwar stand, wurde aber stark beschädigt. Auch zu diesem Vorfall sucht die Polizei Zeugen. Sie ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.