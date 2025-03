In der Chemnitzer Innenstadt ist am Dienstagnachmittag ein Juweliergeschäft überfallen worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN bestätigte, wird nach dem derzeitigem Ermittlungsstand nach drei Tatverdächtigen gefahndet. Einer der Täter habe unvermittelt auf Inhaber des Geschäfts eingeschlagen, ein zweiter Täter habe ihn gefesselt. Der 44-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, das er inzwischen wieder verlassen konnte.