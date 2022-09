Von Passanten alarmiert sind am Mittwochabend Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst zum Einkaufscenter Sachsen-Allee in Chemnitz geeilt. Vor Ort bargen sie zunächst zwei verletzte und blutende junge Männer. Laut Zeugenaussagen wurden die beiden zuvor von einer fünfköpfigen Gruppe unbekannter Männer beschimpft und schwer verprügelt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. "Die beiden Geschädigten konnten noch nicht vernommen werden. Sie wurden ambulant in der Klinik behandelt und nach Hause entlassen", sagte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN. Von ihrer Aussage erhofft sich die Polizei eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter. Zeugen, die Informationen zu dem blutigen Angriff am Einkaufszentrum haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen Polizeidienststellen in Chemnitz entgegen.