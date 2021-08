Die Polizeidirektion Chemnitz hat vor einer neuen Betrugsmasche am Telefon mit Covid-Medikamenten gewarnt. Allein am Mittwoch seien 25 Betrugsversuche im Raum Landkreis Mittelsachsen und im Erzgebirgskreis festgestellt worden. "In allen Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsmasche und beendeten die Gespräche", informierte die Polizei. Die Angerufenen erlitten demnach keine finanziellen Schäden.