Drei Stationen hat das Präventionsteam der Bundespolizei am Haltepunkt Chemnitz-Borna aufgebaut. Eingeladen sind zwei 5. Klassen der Kooperationsschule Chemnitz. Thema heute: Wie verhalte ich mich an Bahnanlagen?



Denn hier lauern viele Gefahren, sagt Anett Bochmann, Sprecherin der Bundespolizeidirektion Chemnitz: "Wir haben mit den Kindern vor zwei Wochen schon einen theoretischen Teil in der Schule absolviert und heute sollen sie das Ganze nochmal in der Praxis üben. Da geht es um die Gefahren von Hochspannungsleitungen oder auch darum, wie man sich am Bahnsteig verhält."