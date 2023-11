Bildrechte: Stadler/VMS

Fahrpreiserhöhung Bus- und Bahnfahren in Mittelsachsen wird teurer

28. November 2023, 12:28 Uhr

Wer in Mittelsachsen mit Bus und Bahn unterwegs ist, muss sich ab April auf höhere Ticketpreise einstellen. Durchschnittlich erhöht der Verkehrsverbund Mittelsachsen die Fahrpreise um 7,4 Prozent. Dies wurde am Montag in einer Verbandsversammlung beschlossen.