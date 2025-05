Am Landgericht Chemnitz beginnt am Dienstag ein weiterer Prozess gegen vier mutmaßliche Rechtsextremisten. Wie das Gericht mitteilte, sind vier Männer angeklagt wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung. Ihnen werde vorgeworfen, am 1. September 2018 in Chemnitz Demonstranten angegriffen zu haben. Sie seien auf Teilnehmer der Versammlung "Herz statt Hetze" mit Fäusten und Knüppeln losgegangen. Für den Prozess sind 17 Verhandlungstage anberaumt.