Bei dem Vorfall am 24. Januar dieses Jahres hatte eine Streifenwagenbesatzung beobachtet, wie etwa 20 Personen auf Menschen zurannten, die vor der Bar "Balboa" in der Ladenstraße "Brühl" standen. Die Bar ist in Chemnitz auch bekannt als alternativer Szene-Treff. Als die Beamten Blaulicht und Sirene einschalteten, hätten die Angreifer sofort die Flucht ergriffen. Einer der Gäste sei bei der Attacke leicht verletzt worden.