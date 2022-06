Kriminalität Razzia wegen Korruption auf dem Bau in Chemnitz und Zwickau

In den vergangenen Jahren hat das Baugewerbe in Sachsen floriert. Dennoch könnte nicht überall alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Wegen des Verdachts der Korruption hat die Polizei jetzt in Chemnitz und in Zwickau Razzien durchgeführt. Der entstandene Steuerschaden durch korrupte Unternehmer könnte mehrere Millionen Euro betragen.