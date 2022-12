Deutschlandweit nahmen Polizisten am Mittwochmorgen 25 Menschen fest, darunter jene in Sachsen. Laut Bundesanwaltschaft fanden die Durchsuchungen in elf Bundesländern statt. Die mutmaßliche terroristische Vereinigung habe die staatliche Ordnung in Deutschland stürzen und durch eine eigene ersetzen wollen, die in Grundzügen schon ausgearbeitet gewesen sei. Dafür hätte sie auch Tote in Kauf genommen, hieß es.