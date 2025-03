Fast alles an diesem Einsitzer haben Studenten erdacht: Design, Elektro-Antrieb, Reifen, Akku. Vergangenes Jahr seien sie damit auf dem Hockenheimring bei der Formula Student angetreten, erzählt Jakob Hammoud. Die Höchstgeschwindigkeit liegt nach seinen Worten bei 140 km/h ungefähr. Das sei aber gar nicht das, was bei den Wettbewerben so entscheidend ist: "Die Strecken kann man sich ähnlich vorstellen wie kleine Kart-Strecken. Dementsprechend ist die Beschleunigung wichtig. Und da sind wir von 0 auf 100 in unter 4 Sekunden."

Das erste Event in diesem Jahr ist am 21. Mai. Dann wollen die Chemnitzer ihr Auto für diese Saison vorstellen, auf dem Sachsenring. Der Wagen existiert bislang als Modell. In eine richtige Form bringt ihn auch Nicolai Winkler. Der Maschinenbaustudent arbeitet im Leichtbauzentrum der Hochschule gerade an einem speziellen Flügelprofil: "Das hängt verkehrt herum wie beim Flugzeug am Auto und erzeugt einen Unterdruck unter dem Fahrzeug, was das Auto an die Strecke dransaugt. Und dadurch können wir viel mehr aus den Reifen rausholen."