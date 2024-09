Die Härtefallkommission in Sachsen hat entschieden, dem Chemnitzer Robert A. kein Bleiberecht in Deutschland zu gewähren. Die Entscheidung sei am Freitag gefallen und der Fall damit für die Kommission abgeschlossen. Das sagte ein Sprecher des sächsischen Ausländerbeauftragten MDR SACHSEN. In dem Fall seien die humanitären Gründe sowie die kriminelle Vergangenheit des Mannes abzuwägen gewesen.