Bei einer Putzaktion mit Abflussreinigern haben sich in Chemnitz am Montag zwei Menschen verletzt. Zwei unterschiedliche Mittel hatten beim Badreinigen chemisch miteinander reagiert und verpufften, Deshalb musste die Feuerwehr zur Dekontamination anrücken. Wie Rene Krauß von der Chemnitzer Feuerwehr MDR SACHSEN sagte, kann das jedem von uns passieren. Seine Kollegen waren am Montag im Einsatz in dem Mehrfamilienhaus in der Sandstraße.