"Jo, Leute." Mit diesem Satz begrüßte der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann am Mittwochnachmittag die Fans, die auf ihn am Karl-Marx-Denkmal gewartet hatten. Da hatte Böhmermann eine sechs Tage lange Reise durch Deutschland auf dem E-Scooter hinter sich und wollte am Ziel seiner 600-Kilometer-Tour, am Sockel des "Nischels", abklopfen.

Mittlerweile ist die Tour Geschichte, aber der Roller steht immer noch in Chemnitz. "Der E-Scooter gehört jetzt Chemnitz und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn er weiter benutzt wird", schrieb Bömermann auf Instagram. Voraussetzung sei, dass jemand damit vier Bundesländer (oder europäische Länder) an- bzw. durchfahre und dass die Route immer so gewählt werde, dass sie gerade in eine Himmelsrichtung führt.



Übergangsweise steht "KADMOS 3" - so der Name des Scooters - im Schaufenster der Pop-Up-Ausstellung von Béla Bender direkt hinter dem Karl-Marx-Monument - dem "Nischel".