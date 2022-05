95 Jahre Sachsenring

Die meisten Fans würden aus Sachsen kommen, Kinder, Oma, Opa. Der Moto-GP sei nicht nur ein sportliches Ereignis. "Der Motorrad Grand Prix auf dem Sachsenring ist eher ein Familienfest. Es gibt den Ankerberg, Veranstaltungen in der Kart-Halle. In der Stadt auf dem Altmarkt finden Musikkonzerte und Unterhaltungsprogramme statt. Ich würde es eher als Motorsportfestival bezeichnen. Es ist nicht der reine, nackte Motorradsport", sagt Mitveranstalter Oeser.

Am 26. Mai 1927 war mit dem ersten Badberg-Viereck-Rennen die Rennsport-Tradition in Sachsen begründet worden. Das erste Motoradrennen auf der 8,71 Kilometer langen Strecke bei Hohenstein-Ernstthal ging in die Geschichte ein. Damals sahen 140.000 Zuschauern zu. Bei der zweiten Auflage im Folgejahr gab es einige Verletzte und mehrere tödliche Unfälle. Daraufhin wurden die Rennen verboten. Erst 1934 wagten die Organisatoren einen Neubeginn.

Die damalige Naturrennstrecke erhielt 1937 den Namen "Sachsenring". Sie wurde immer bekannter und fester Teil im internationalen Rennkalender auch zur Zeit der Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland. 1936 und 1938 wurde der "Große Preis von Europa" ausgetragen, der mit der Bedeutung der heutigen Weltmeisterschaft vergleichbar ist. Der Zweite Weltkrieg unterbrach die Rennserien. Die Region lag am Boden. Doch nach Kriegsende kamen die Motorräder schnell wieder ins Rollen. 1949 strömten die Zuschauer in Scharen zurück an den Ring.