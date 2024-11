Sachsen erwartet in den kommenden Tagen weiterhin Schnee und winterliche Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, sollen in den Mittelgebirgen bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Im Erzgebirge kommt es zu leichtem Dauerfrost zwischen -2 und 0 Grad, in den Hochlagen sinkt die Temperatur auf bis -5 Grad.

Bildrechte: Erik Hoffmann