Große Freude in der Oberlausitz: Der Hang an der Rübezahlbaude ist präpariert, wie Skischulen-Betreiber Wolfgang Kießlich MDR SACHSEN mitgeteilt hat. Der Skiverleih ist geöffnet und auch die Skikurse finden wieder statt.



Doch die Lage ist nicht überall so rosig. So müssen beispielsweise an diesem Wochenende die Kreiskinder- und Jugendspiele in den Skisportarten in die Sporthalle des Gymnasiums Seifhennersdorf verlegt werden. Aktuelle Informationen zu den Wintersportbedingungen hält der Skiclub Sohland auf seiner Internetseite bereit.