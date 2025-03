Schüsse von einem Balkon in Kappel, einem Ortsteil von Chemnitz, haben in der Nacht zu Sonnabend einen Großeinsatz der Polizei in Chemnitz ausgelöst. "Zunächst war ein Hinweis eines Anwohners eingegangen, dass von einem Balkon eines Wohnblocks offenbar mehrfach mit einer Pistole in die Luft geschossen wurde. Den alarmierten Polizeibeamten bestätigten sich die Schilderungen des Zeugen", informierte die Polizei.