In Chemnitz fahren nach Angaben der Stadt täglich 1.330 Schülerinnen und Schüler mit Schulbussen oder Taxis. Manche der Kinder sind behindert, andere werden aus dem Umland nach Chemnitz zur Schule gebracht, weil es keine direkte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr gibt. Der Stadt zufolge kostet das mehrere Millionen Euro pro Jahr. Nun wurden vom Stadtrat Kürzungen beschlossen . Manche Eltern müssen die Kosten für den Schulweg nun teilweise selbst bezahlen oder eine nähere Schule für ihre Kinder suchen.

Die freie Schulwahl bleibt jedoch erhalten, teilte die Stadt Chemnitz MDR SACHSEN mit. Doch müsse die Stadt nicht mehr alle Schulwege zahlen. Wer beispielsweise aus Schwarzenberg mit dem Schulbus zur Schule eines Freien Trägers in Chemnitz fahre, bekomme nur noch die Fahrtkosten bis zu einer näher gelegenen Schule erstattet. Was darüber hinaus geht, müssen die Eltern bezahlen. Oder sie suchen eine nähere Schule an ihrem Wohnort wie beispielsweise in Annaberg-Buchholz.